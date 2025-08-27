天皇陛下と雅子さまは2025年7月6日から13日にかけて、モンゴルを公式訪問された。歴代天皇の友好親善のモンゴル訪問は、初めてのことである。この訪問では、もう一つ新しいことがあった。空港に到着した陛下と雅子さまは、タラップを降りたところで、歓迎の印として出されたモンゴルの伝統的なお菓子「アーロール」を口にされたのだ。公式の場で、天皇陛下が飲み物以外の食べ物を口にする姿を撮影させることは基本的にない。では、「アーロール」とは、どのようなお菓子なのだろうか。今回は、陛下が「おいしかった」と感想を述べられたモンゴルのお菓子「アーロール」の物語である。

モンゴルの空港に到着されて、すぐに召し上がったお菓子「アーロール」

その日、モンゴルご訪問のテレビ中継を見ていた人は、心あたたまる気持ちになったのではないだろうか。

7月6日、モンゴルのチンギス・ハーン国際空港に降り立った天皇陛下と雅子さまは、銀の器に盛られたお菓子をつまんで口にされ、花束を受け取られたのだ。歓迎のために差し出されたお菓子は、モンゴルの伝統的な乳製品「アーロール」。陛下と雅子さまが公の場で食べる様子をお見せになるのは、非常に珍しい。晩餐会などでも、撮影を許されるのは乾杯のときだけである。

お客さまにお菓子を差し出すのは、モンゴル人にとってごくあたりまえの歓迎のあかし。陛下と雅子さまは、モンゴル側のおもてなしを喜ばれ「おいしかったです」と話されていたという。

モンゴル人が大切にしている「白いたべもの」

モンゴル人の家に招かれると、客間の中央のテーブルの真ん中にきれいな器が置かれてあり、そこにお菓子がたっぷり盛られている。そして、まずスーテイツァイ（乳茶）の入ったポットが運ばれてくる。スーテイツァイとは、塩味のミルクティのこと。お菓子をつまみ、スーテイツァイを飲みながら、ボーズ（小さな肉まん）などのおもてなし料理が始まるのである。

では、アーロールとは、どのような食べ物なのだろうか。

遊牧民であるモンゴルの人たちは、乳製品を「白い食べもの」、肉をめぐる食品類は「赤い食べもの」と呼ぶ。紀元前よりモンゴル高原に住む遊牧民の中で、乳製品の技術はつちかわれてきた。動物の種類は多様である。羊、山羊、牛、馬、ラクダから乳がとられる。そして、さまざまな形で加工されて食を豊かにしている。

アーロールは、牛の乳を高醗酵させたのち、ホエー（乳清）を取り分けて成形したもので、酸味が強く、遊牧民たちにもっとも好まれてきたチーズである。冬を過ごすために、それぞれの家庭で大量に作ってたくわえられる。最近では、お菓子として加工されて市販されているほど好まれている食べ物である。

食事から文化の一端にふれていく

天皇陛下にとって、今回のモンゴル訪問は2回目である。はじめは2007年（平成19年）の皇太子時代に訪問されている。陛下ははじめに訪問されたときの思い出を、今回のモンゴルご訪問に際しての記者会見で振り返られている。

「食事についていえば、ボーズという、中国ではパオズですか、焼き餃子や蒸し餃子のような、そういったものとか、やはり羊の肉などを使った料理が非常に多かったと思います。特に餃子、水餃子、蒸し餃子のような日本の食事とも共通するようなものをいただくことができたというのもひとつの思い出になります。

やはり食事というのは、その国々の文化を表していると思いますので、私自身もいろいろ世界を回っていくときにその国の食事をいただくことによって、その国の文化の一端にふれることができると思っており、そういったことも楽しみのひとつです」

国際親善のご訪問で、まずその国の食べ物を召し上がるという天皇陛下。料理を「おいしい」と言ってもらえたら、その国の人たちは誇らしく感じ、瞬時にお互いの距離が縮まることだろう。私たちの生き方においてもお手本にしたいお心である。（連載「天皇家の食卓」第41回）

