中2いじめ自殺問題を巡り、開かれた集会で話す元校長の金子圭一氏＝24日午後、北海道旭川市北海道旭川市でいじめを受けた市立中2年広瀬爽彩さん＝当時（14）＝が2021年に自殺した問題で、中学の元校長金子圭一氏（65）が24日、同市で開かれた集会に出席し、対談形式で意見を述べた。いじめと自殺に因果関係があるとした再調査委員会の認定に「事実誤認がある」と主張した。金子氏は、広瀬さんの問題が報道された後、自身や教員