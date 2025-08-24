X JAPANのYOSHIKIが、アニメ『ダンダダン』でグループの代表曲をオマージュした劇中歌が使用されたことを指摘して始まった「著作権」をめぐる議論。8月22日、ついに『ダンダダン』サイドが公式Xで謝罪文を発表した。《YOSHIKI様及びX JAPAN様に対して、事前のご説明に思いが至らなかったことで、ご心配をおかけしてしまったことは本意ではなく、心からお詫び申し上げます。権利関係につきましても、関係各所と建設的に協議を進め