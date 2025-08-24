神戸市中央区のマンションで住人の会社員片山恵さん（24）が刺され死亡した事件で、殺人容疑で逮捕された谷本将志容疑者（35）が、片山さんについて「全く知らない人です」と供述していることが24日、捜査関係者への取材で分かった。