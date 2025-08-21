韓国政府が世界的供給過剰で危機に陥った石油化学産業の構造再編案を発表した。主要石油化学企業１０社が参加する事業再編協約を締結し、最大３７０万トン規模のナフサ分解施設（ＮＣＣ）縮小を目標に年末まで各社に具体的な計画を提出させる。縮小量は韓国全体の生産能力１４７０万トンの１８〜２５％に相当する規模だ。韓国政府は石油化学産業再編と関連し「先に自助努力、後から政府支援」の原則を明確にした。業界と企業が自発