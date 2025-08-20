NHK「首都圏ネットワーク」などで気象情報を担当した気象予報士でフリーアナウンサーの関口奈美(40)が20日までに自身のブログを更新。23年に出産した双子の子どもとともに大阪・関西万博に足を運んだことを報告した。関口アナは「予約なしベビーカー万博お盆期間中に万博に行ってきました!混んでいそうだし、暑そうだし、行くつもりなかったのですが、今後いつでも行けるものではないから行っておいたほうがいいなかと急に思いた