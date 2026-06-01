「milky75thミルキーシュークリーム」不二家は、ミルキー75周年を記念したお得なシュークリーム「milky75thミルキーシュークリーム」を、全国の不二家洋菓子店で6月5日から毎週金土日限定で発売する。不二家のロングセラーキャンディ「ミルキー」は今年に発売75周年を迎えた。これを記念し、物価高騰が続く中でもたくさんの消費者に気軽においしいスイーツを楽しんでもらいたいという想いを込めて、ミルキーのやさしい甘さと練乳の