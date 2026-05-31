「令和のコメ騒動」からまもなく２年。北海道内のコメ農家ではことしも田植えが始まっています。消費者のコメ離れに価格の下落。先行きが不透明なコメの現状を取材しました。 コメ農家「６～７トンの在庫があって…読みが甘かった」 道内有数のコメどころ・後志の蘭越町です。５月から田植えが始まりました。５代続くコメ農家の中村達哉さんです。２０２５年とほぼ同じ、１２０トンの収穫を見込んでいます。（コメ農