近鉄百貨店は5月27日、中元商戦を開始した。ネットショップ、店頭ともに在阪百貨店では最速となる。大阪のあべのハルカス近鉄本店では、開店前に社員が法被を着て売場に勢揃い。「中元商戦がんばろう！」と気合いを入れた。同店では8月2日までの68日間、約1450点を販売して前年維持を目指す。従来の儀礼ギフトが減少傾向にある一方で、家族や親しい友人への感謝を伝えるカジュアルなギフトや自家需要が高まっている。伊藤篤商