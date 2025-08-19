ORICO（オーリコ）は、Thunderbolt 3 10GbEイーサネットアダプターの期間限定キャンペーンを実施中です。本製品は、10Gbpsの超高速有線LAN接続を実現し、NAS（ネットワーク接続ストレージ）、大容量ファイル転送、4K/8K動画編集など、高帯域幅を必要とするプロフェッショナルユースケースに最適だ。Amazon Japan限定で、2025年8月24日23:59まで、原価26,980円→17,936円（約34%OFF）で提供される。■Thunderboltポート対応10GbE LA