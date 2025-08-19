NASやクラウド接続を劇的に高速化！ORICO Thunderbolt 3 10GbE イーサネットアダプター
ORICO（オーリコ）は、Thunderbolt 3 10GbEイーサネットアダプターの期間限定キャンペーンを実施中です。本製品は、10Gbpsの超高速有線LAN接続を実現し、NAS（ネットワーク接続ストレージ）、大容量ファイル転送、4K/8K動画編集など、高帯域幅を必要とするプロフェッショナルユースケースに最適だ。Amazon Japan限定で、2025年8月24日23:59まで、原価26,980円→17,936円（約34%OFF）で提供される。
■Thunderboltポート対応10GbE LANアダプター
Thunderbolt 3/4/5ポートを搭載したMacやWindows PCを10GbE有線ネットワークに簡単かつコスト効率良く接続可能だ。ギガビットイーサネットの最大10倍のパフォーマンスを実現し、ビデオ編集、クリエイティブ作業、音楽制作、ゲームなど、あらゆるシーンで信頼性・安定性・セキュリティを兼ね備えた超高速データ転送を提供する。
■幅広いネットワーク
Thunderbolt 3/4/5対応パソコンに10Gbpsの超高速イーサネット接続を簡単に追加できる。大容量ファイル転送、ビデオ編集、ライブストリーミングでのパフォーマンスは最大1000MB/sのリアルスピードを実現。10Gbps、5Gbps、2.5Gbps、1Gbps、100MbpsのBase-T規格に対応し、さまざまなネットワーク環境で活躍する。
■優れた放熱性能
高通気性アルミニウム筐体を採用し優れた放熱効果を発揮できます。内蔵の45°スマート温度制御ファン が過熱を防ぎネットワークカードの耐久性を向上できる。さらに、接続状況が一目で分かるLEDインジケーターを搭載し、利便性も抜群だ。PS：ファンが動作すると音が発生し、約30 dB。
■コンパクトで持ち運びやすい
わずか90×59×26.6mmの手のひらサイズで、カバンに入れても邪魔にならないコンパクト設計。出張や外出先での使用に最適だ。
■ORICO Thunderbolt 3 10GbE イーサネットアダプター
■ORICO Thunderbolt 3 10GbE イーサネットアダプター
