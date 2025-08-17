コニカミノルタは、プラネタリウムに活用している特殊なＬＥＤパネルシステムを、展示会や企業のショールーム向けなどに本格販売する。本業の複合機などで事業環境が厳しさを増す中、ＬＥＤパネルをドーム形や球体といった曲面に設計・施工する独自技術を生かし、販路を多角化して収益拡大を目指す。コニカミノルタは東京・池袋や名古屋などに直営のプラネタリウムを持つ。従来は投映機で映し出す仕組みだったが、２０２１年、