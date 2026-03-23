「Slug」はEric Lengyel氏によって開発されたフォントおよびベクター画像のレンダリング技術で、3D空間内にテキストなどを低負荷で描画することができます。そんなSlugがパブリックドメイン化され、誰でも利用可能になりました。Slug Font Rendering Libraryhttps://sluglibrary.com/A Decade of Slug - Eric Lengyelhttps://terathon.com/blog/decade-slug.htmlNew blog post: A Decade of SlugThis talks about the evolution of