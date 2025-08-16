１６日午後４時頃、静岡県三島市大宮町で、「三嶋大祭り」のメイン行事「頼朝公旗挙（はたあ）げ行列」に参加していた馬１頭が暴れて見物客の列に突っ込み、夫婦２人が転倒して軽傷を負った。静岡県警三島署の発表によると、馬は三嶋大社の境内から道路に出る際に突然暴れたという。いずれも道路脇にいた見物客の男性（４７）が両肘に擦り傷を負い、妻（４６）も左の太ももに打撲を負った。馬には男子高校生（１７）が乗ってい