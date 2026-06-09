北九州市若松区で発生した主婦殺害事件は、有力な手がかりがつかめないまま、発生から25年を迎えた。この不可解な謎多き事件にABEMA的ニュースショーが追った。【映像】犯人とみられる人物がATMから現金を引き出す様子ATMの“犯人写真”は人物特定が困難25年前のあの日から時間は止まったまま──。82歳になった被害者の母は、答えが見つからない「なぜ」を繰り返している。母・永野弘子さんは、「この子は中学生。晴美が小学