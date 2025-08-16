マリナーズのカル・ローリー捕手は15日（日本時間16日）、敵地シティーフィールドでのメッツ戦に「2番捕手」で先発出場。3回表の第2打席に今季46号2ランを放った。ア・リーグ本塁打部門2位のアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）とは7本差の独走状態に。殿堂入り選手ジョニー・ベンチを抜き、捕手の年間最多本塁打記録でも単独2位に浮上した。 ■「捕手史上初の50本塁