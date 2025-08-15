佐々木朗希が3Aで復帰登板も3回途中3失点で降板首位攻防戦を前に“朗報”とはならなかった。ドジャースの佐々木朗希投手が、14日（日本時間15日）に3Aオクラホマシティの一員として、ロッキーズ傘下3Aアルバカーキ戦に先発。2回0/3で6安打を浴びて3失点と復帰登板は不本意な結果に終わった。ファンも「やっぱ球速落ちてるよねぇ」「登板は壊滅的だった」と嘆いている。97日ぶりの実戦マウンドとなった佐々木だったが初回から不