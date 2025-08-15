敵地エンゼルス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地エンゼルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。4回1/3を投げて5安打4失点7奪三振、打っては4打数1安打だった。チームは5-6で4連敗。それでも、古巣相手に投じた“魔球”に米投球分析家が脚光を浴びせた。5-2でリードする5回。先頭のレンヒーフォを追い込むと5球目で空振りを奪った。左打者の外角へ逃げながら落ちるように変化した一球。打者