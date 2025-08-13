ドジャース・大谷翔平と代理人のＮ・バレロ氏が、ハワイ島にある総額２億４０００万ドル（約３５０億円）規模の高級住宅開発を巡って提訴されたと１１日（日本時間１２日）、ＡＰ通信などが伝えた。記事によると、開発業者と不動産ブローカーが「プロジェクトから不当に排除された」と訴えた。ハワイ州巡回裁判所に提出された訴状では、２人が当地のハプナコーストに１４戸の住宅を建設し、１戸あたり平均１７３０万ドル（約２