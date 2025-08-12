ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 初音ミクライブで「銀テープに異物混入」か 客席に釘が飛んできたと… リプトン ミライ テレビ イベント メディア 大阪市 TOKYO MX 初音ミク リタ 東京メトロ J-CASTニュース 初音ミクライブで「銀テープに異物混入」か 客席に釘が飛んできたとの声も 2025年8月12日 18時8分 リンクをコピーする 国内3都市をめぐるライブ＆企画展「初音ミク『マジカルミライ 2025』」の公式Xが2025年8月12日、大阪公演について「銀テープに異物が混入した可能性」が指摘されたとして、事実関係を調査していると発表した。現時点での結論として「キャノン砲の固定には釘・ビスを使用しておらず、銀テープ発射の際に近辺の異物を巻き込んだ可能性は低い」などと説明している。「銀テープ発射の際に近辺の異物を巻き込んだ可能性は低いという結論 記事を読む おすすめ記事 大活況な夏の移籍市場…町田が“大人しかった”理由 助っ人候補とやり取りも「ちょっと困ったな」 2025年8月7日 19時20分 Noster株式会社と慶應義塾大学予防医療センターが腸内環境解析を活用した人間ドックサービスで連携 2025年8月8日 16時0分 株式会社イプロス（キーエンスグループ）、初のリアル展示会「AI/DX 営業・マーケティング展」を開催 2025年8月7日 9時0分 【ボート】浜名湖ＰＧ１ 復活に向け２度目のＧ１取りをもくろむ今井美亜 2025年8月5日 18時52分 ショートドラマ「龍の逆鱗」ショートドラマアプリ「FANY :D」にて8月12日(火) 12時より配信開始 2025年8月12日 12時0分