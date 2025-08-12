国内3都市をめぐるライブ＆企画展「初音ミク『マジカルミライ 2025』」の公式Xが2025年8月12日、大阪公演について「銀テープに異物が混入した可能性」が指摘されたとして、事実関係を調査していると発表した。現時点での結論として「キャノン砲の固定には釘・ビスを使用しておらず、銀テープ発射の際に近辺の異物を巻き込んだ可能性は低い」などと説明している。「銀テープ発射の際に近辺の異物を巻き込んだ可能性は低いという結論