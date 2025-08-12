国内3都市をめぐるライブ＆企画展「初音ミク『マジカルミライ 2025』」の公式Xが2025年8月12日、大阪公演について「銀テープに異物が混入した可能性」が指摘されたとして、事実関係を調査していると発表した。

現時点での結論として「キャノン砲の固定には釘・ビスを使用しておらず、銀テープ発射の際に近辺の異物を巻き込んだ可能性は低い」などと説明している。

「銀テープ発射の際に近辺の異物を巻き込んだ可能性は低いという結論」

公式Xは「【マジカルミライ 2025 大阪公演に関するお詫びとご報告】」として、「皆様にご心配とご不安をおかけしておりますことを心よりお詫び申し上げます」と投稿した。続けて、

「ライブ演出で使用いたしました銀テープに異物が混入した可能性があるというご指摘につきまして、使用したキャノン砲の内部などを調査し、検証を行なっております。



なお、キャノン砲の固定には釘・ビスを使用しておらず、銀テープ発射の際に近辺の異物を巻き込んだ可能性は低いという結論に至っております」

と状況を報告。「引き続き事実関係を確認すべく調査を進めておりますが、まずは現状の調査状況をご報告いたします。進展があり次第、改めてご報告させていただきます」ともいい、下記のように伝えた。

マジカルミライは東京メトロポリタンテレビジョン（TOKYO MX）とクリプトン・フューチャー・メディアが共催する大型イベントで、13年に始まった。

25年8月9〜11日には日本最大級の国際展示場「インテックス大阪」（大阪市）を会場として、企画展に加え、バーチャルシンガー「初音ミク」らの3DCGライブが昼夜2部制で実施された。

一方、Xでは、11日昼夜それぞれで銀テープ発射時に釘やビスが客席へ飛んだとする目撃談が拡散し、安全への懸念が広がっていた。例えば、1列目で観ていたというXユーザー・顧問P（＠komonpf）さんは「ペンライトにカーーン！という音と共に何かが当たって落ちたんだ。そして、蓋かと思ったら『釘』だった」などと振り返り、ライブ当日に問い合わせ窓口へ情報提供したと報告。また別の観客からは、公演前に客席周辺の床にネジが転がっていたとする投稿も複数ある。