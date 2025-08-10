お笑いコンビ「令和ロマン」の高比良くるまが９日に更新された元日本ハムの杉谷拳士のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演した。大学時代から芸人２年目までフジテレビでスポーツニュースのアルバイトをしていたくるまは「僕がスポーツ新聞のコピーを取って解説者の谷沢健一さんにお渡しして、お礼にカップラーメンをいただいたりしてました」と明かした。解説者の高木豊氏についても「バイトをタバコに誘ってくれるんですよ。そ