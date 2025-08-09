「全国高校野球選手権・１回戦、東洋大姫路５−３済美」（８日、甲子園球場）１回戦で東洋大姫路が済美を５−３で破り、２０１１年以来１４年ぶりの夏の甲子園で勝利を挙げた。２２年に母校の指揮官に就任した岡田龍生監督（６４）は、履正社を全国制覇に導いた２０１９年以来となる夏の甲子園で自身７連勝となった。元阪神・桧山進次郎氏を名前の由来に持つ、白鳥翔哉真（ひやま）外野手（３年）が２安打２打点で打線をけん引