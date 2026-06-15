旭川市は2026年6月15日、妻を殺害し遺体を旭山動物園の焼却炉で焼却したとして死体損壊と殺人の罪で起訴された旭山動物園の飼育員・鈴木達也被告（33）を懲戒免職処分としたと発表しました。鈴木被告は旭山動物園の焼却炉で妻・由衣さん（33）の遺体を損壊した疑いで2026年5月1日に逮捕され、5月21日、死体損壊の罪で起訴されました。さらに2026年3月31日午後6時半ごろから午後8時半ごろまでの間に、旭川市内の自宅で妻の由衣さん