実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が15日に公式X（旧ツイッター）を更新し、たびたび遅刻をしてしまう理由を説明した。「多動症歴49年」を自称するひろゆき氏だが「ADHDには時間盲目性がある」というユーザーのコラムを引用すると「8/31になるまで、頭の中で夏休みの宿題は無かった事になってます。8/30でも『8/31じゃないから良いや』と無視します」とポスト。また「待ち合わせは『5分後に出れば間に合う』5分後に『着