堺雅人が主演を務めるTBS日曜劇場『VIVANT』第2シーズンが、2026年7月26日後9：00からスタートする。それに先立ち、作品の世界観を象徴するキービジュアル（KV）が公開されたほか、第1シーズン上映会やファンミーティングなど、3つの特別イベントの開催も発表された。【写真あり】公式SNSが新イラストを公開！2023年に放送された第1シーズンから3年。第2シーズンは、国際テロ組織・テントを巡る任務を終えた乃木憂助（堺雅人）