6月13日と14日に実施した今回のFNN世論調査で、高市内閣の支持率は5月調査の68.0％から2.7ポイント下がり65.3％と、5月調査に続き下落した。支持率を下げた主な原因は「ナフサ」と「中傷動画」に関する高市総理大臣の説明にありそうだ。調査結果を詳細に分析して背景を探る。「政策」はプラス評価高市総理は5月末、「夏場3カ月間の光熱費を補助する」と発表した。対象は7〜9月の電気・ガス料金で、標準的な家庭で合わせて総額約500