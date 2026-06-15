「人殺しやないか、お前は！」こんな“暴言”が飛び出したのは、斎藤元彦兵庫県知事（48）の定例会見の場だった。発言の主は、フリー記者として会見に参加していた著述家の菅野完（たもつ）氏。一連の発言について、斎藤知事は6月10日の会見で「公人としての受忍限度を超えている面がある」として、菅野氏を名誉棄損罪で刑事告訴したことを明らかにした。「発言は、6月3日の定例会見でのものです。斎藤知事への告発文書を作成し