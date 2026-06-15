［北中米W杯］日本 ２−２ オランダ／６月14日／ダラス・スタジアム「これが３日前に主将が交代したチームなのか」強豪オランダと２−２で引き分けた日本代表の北中米ワールドカップ初戦を取材し、そう感じた。試合の３日前、森保ジャパンに激震が走った。主将の遠藤航が怪我のために離脱したのだ。新キャプテンには板倉滉が任命され、FWの町野修斗が追加招集された。今年２月に左足リスフラン靭帯断裂の重傷を負った遠藤は