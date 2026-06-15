高松北署は15日、かつらを着用して公衆浴場の女性脱衣所に侵入し、盗撮したとして、性的姿態撮影処罰法違反（撮影）などの疑いで高松市三条町の会社員、岩本二千翔容疑者（25）を再逮捕した。「女子風呂に入るためにかつらをかぶり、変装して更衣室に侵入し、盗撮したことに間違いない」と容疑を認めている。再逮捕容疑は、2025年11月6日、高松市内の公衆浴場に侵入し、スマートフォンで女性を撮影した疑い。26年1月10日、市内