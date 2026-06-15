サッカーＷ杯・日本代表と初戦を戦ったオランダ代表のユニホームが、思わぬ形で注目されている。１次リーグＦ組第１戦で、日本はオランダと２−２で引き分けた。先制されながらも最後まであきらめないプレーで試合終了間際に同点においついた日本代表。日本時間で早朝５時からという時間にもかかわらず、多くの人が声援を送った。ネットでも試合前から多くの声が集まったが、オレンジ一色のオランダユニホームに、ファンは釘付