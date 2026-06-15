6月13日夜、NHK総合テレビで放送された国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026（MAJ）』。グランドセレモニーでは米津玄師がパフォーマンスを披露し大きな盛り上がりを見せたが、そこで登場した“サメ”が物議を醸している。【写真】「下品すぎやしないか？」TOYOTA文字が入ったサメ型の車で歌唱する米津玄師国際音楽賞で米津玄師の“サメライド”『MAJ』は国内音楽業界の主要5団体が垣根を超えて設立した、一般社団