長女に暴行を加えたとして書類送検された巨人の阿部慎之助前監督が、不起訴処分となりました。プロ野球巨人の阿部慎之助前監督は、今年5月、都内の自宅で長女に暴行を加えたとして警視庁に現行犯逮捕され、翌日に釈放されました。その後、阿部前監督は暴行の疑いで書類送検されていましたが、東京地検は15日、起訴猶予の不起訴処分としました。不起訴処分を受け、阿部前監督は代理人を通じてコメントを発表し、「様々な関係者の皆