13日、都内で開催された国内最大規模の音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026（略称：MAJ2026）』に「MISAMO」が登場し、会場を魅了した。「MISAMO」とは、人気アイドルグループ「TWICE」のMINA（ミナ／29）、SANA（サナ／29）、MOMO（モモ／29）の日本人メンバーのみで結成された3人組ユニット。『MUSIC AWARDS JAPAN』は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトしとしたイベントで、Mrs. GREEN APPLEM!LKなどの豪華ア