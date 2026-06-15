兵庫県警察本部＝2020年勤務していた警察署の女子更衣室に侵入したとして、兵庫県警が建造物侵入の疑いで篠山署の交通課長だった警部篠田敦志容疑者（55）＝住居侵入罪で起訴＝を追送検したことが15日、捜査関係者への取材で分かった。12日付。捜査関係者によると、追送検容疑は3月、署の女子更衣室に正当な理由なく立ち入った疑い。署員と鉢合わせして発覚した。容疑を認めているという。その後の県警の捜査で、容疑者のか