日本代表ＭＦ遠藤航主将（３３）が離脱し、ＦＷ登録の町野修斗（２６）＝ボルシアＭＧ＝が登録された。２大会連続の追加招集は、世界的に見ても異例中の異例だ。ＤＦ中山雄太の負傷により滑り込んだ２２年カタール大会に続き、町野がまたしても“ラストサムライ”としてチームに合流する。後藤、塩貝の台頭を受けて無念の落選となっていたが、２５年は国内組で参加した東アジアＥ―１選手権を除く全活動に参加しており、限ら