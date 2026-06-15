日本テレビ「世界の果てまでイッテQ！」（日曜後7・58）が14日に放送され、大ブレーク中のアイドルを2年前に開催された新メンバーオーディションで落としていたことを明らかにした。この日は「世界で一番盛り上がるのは何祭り？」を放送。4月の放送で元「NEWS」でミュージシャンの手越祐也がお祭り男2代目としてお笑いタレントの宮川大輔の後を継ぐこととなったが、この日は手越が不在。手越が苦手なジャンル・大食いの2代目を