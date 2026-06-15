伝説の女悪魔“サキュバス”が営むシーシャ……というコンセプトカフェ・サキュバスシーシャのゲストとして見出され、現在は被写体モデルなどもこなしながら店舗運営にも携わる黒跪（くろき）カレンさん（@kuroki_karen）。謎多き美女の半生に迫った。◆DJ、モデル、店舗運営…マルチに活動――普段は会社員だとか。黒跪：そうなんです。もともと高卒でアパレル業界で働いていました。ひょんなことからクラブのDJになったのですが