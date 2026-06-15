タレントのマツコ・デラックス（53）が15日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演。カスタマーセンターの対応について語った。番組では、カスタマーセンターに電話が繋がらない問題についてトーク。「わからなくていろいろたどっていったら、ヘルプってところ押して…“このご案内はお役に立ちましたか？”ってところがある。1回も役に立ったことねえよ！“いいえ”って押すのもしゃくに障るから、どうしたら