４月に福山市で女性がはさみで刺され一時心肺停止になった事件で、当時女性と一緒にいた男が殺人未遂の疑いで逮捕されました。 福山市の容疑者の男（５０）は４月、自宅の敷地内で知人の６０歳の女性の首などを刃渡り約９ｃｍのはさみで刺すなどして殺そうとした疑いがもたれています。 警察によりますと女性は首や後頭部を刺され一時心肺停止の状態となりましたがその後回復、容疑者の男も首にけがをして入院し、回復をまって