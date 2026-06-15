【女子旅プレス＝2026/06/15】サンリオエンターテイメントは15日、大分県日出町のテーマパーク「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」において推進する「エンタメリゾート構想」の進捗を公表。新規開発エリアの土地取得や、キティキャッスルのリニューアルなどの計画が明らかになった。【写真】ハーモニーランドに今後導入予定の新設備◆35周年のハーモニーランド、新たなリゾート体験構想発表1991年に誕生し、豊かな自