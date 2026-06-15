2022年に大分県別府市で起きたひき逃げ事件について、警察は15日、殺人などの容疑で重要指名手配されている八田與一容疑者について、新たな写真を公開し情報提供を呼びかけました。大分県警 福岡弘毅刑事部長「全身写真等を掲載し新たなチラシを作成して配布いたします」新たに公開された写真は2種類で、このうちの1つは八田與一容疑者の全身の写真です。八田容疑者は事件当時25歳で、現在は29歳。写真は21歳の時のものだというこ