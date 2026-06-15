【Netflix「火垂るの墓」】 7月15日 配信開始 Netflixは、映画「火垂るの墓」の配信を7月15日に開始する。 映画「火垂るの墓」は1988年にスタジオジブリより公開された映画で、野坂昭如氏の小説を原作とした作品になっている。太平洋戦争末期の時代を舞台に、14歳の清太と幼い4歳の節子の物語が描かれる。 過去にもNetflixにて配信が行なわれており、夏の時期に合わせて再び配信が開始