消防によりますと、15日午後5時40分ごろ、佐賀県唐津市相知町の厳木川で「12歳の男の子が川に沈んでいる」と一緒にいた子どもから119番通報がありました。消防と警察が出動し、およそ40分後、男の子を救助しましたが、心肺停止の状態だということです。通報内容などから、男の子は5～6人の友人と一緒にいたとみられるということです。