未明の街に響き渡る爆発音。13日午前3時20分ごろ、福岡市でごみ収集車が燃え上がりました。突然、勢いを増す炎。そばにいた人が慌ててその場から離れます。あまりの火の強さにごみの投入口は燃え落ち、元の形をとどめていません。通報を受け駆け付けた消防車4台が消火に当たり、火は約1時間後に消し止められました。収集車には不燃ごみが積まれていたことから、警察と消防は回収されたスプレー缶から火が出たものとみて詳しく調べ