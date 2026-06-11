わいせつな行為をライブ配信し、多額の収益を得ていたとみられる男女3人が逮捕されました。新川慎也容疑者（31）と富塚翔星容疑者（27）ら男女3人は4月、東京・新宿区のホテルから、わいせつな行為をする様子をライブ配信した疑いが持たれています。新川容疑者らはまず無料の配信で最大8000人の視聴者を集めたあと、より過激な内容の有料配信に誘導する手口で、約100万円を売り上げていました。新川容疑者は200人ほどの女性とわい