大阪市の路上で、男性が頭などを殴られ、500万円が入ったバッグを奪われる事件が起きました。◇警察に入った一本の通報。「車の買い取りでやられた」警察官が駆けつけると、大阪市の路上で頭から血を流している20代の男性を発見したということです。事件があったのは、13日午後。警察によりますと、神奈川県横浜市に住む男性は、SNSでやりとりしていた人物から車を買い取るために指定された大阪市に訪れていました。待ち合わ