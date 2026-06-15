日本ホテル協会は、宿泊予約サイト「Booking.com」（ブッキング・ドットコム）を通じてホテルを予約した客に対し、クレジットカード情報をだましとろうとする不審なメッセージが届く事例が多発しているとして、2026年6月12日、注意を呼びかけた。「実際の予約番号や宿泊日程を示してフィッシングへ」日本ホテル協会は、帝国ホテルやオークラなど全国229の有名ホテルが会員になっている。公式サイトの注意喚起によると、Booking.com