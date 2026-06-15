2026年6月13日・14日にフランス・パリのアコー・アリーナで開催された大相撲パリ公演。31年ぶりとなるパリでの公演に向け、横綱・大の里、豊昇龍をはじめとする力士や日本相撲協会関係者、行司、床山ら約130人が羽田空港から出発。一行は2班に分かれて現地入りしたが、その背景には「移動の都合」だけでなく、航空会社による緻密な安全管理があった。【写真】「仲良しで可愛い」パリのエッフェル塔を背景に笑顔の両横綱力士のパ