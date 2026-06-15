ラーメンチェーンの「スガキヤ」が関東に再進出します。 ラーメンチェーン「スガキヤ」を運営するスガキコシステムズは、今後3年で関東エリアに約50店を出店する計画を明らかにしました。 第一弾として年内に神奈川県に2店を出すということです。 「スガキヤ」が関東に店を構えるのは約20年ぶりです。 1980年代から90年代には最大で50店ほどが関東にありましたが、品質の担保などを理